Решите номер 8. Есть вложение.

Алгебра
Решите номер 8. Есть вложение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ №3.
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