Как можно распознать нитрат натрия в сухом виде ? Ответ подтвердите уравнениями р??акции.
Химия
Как можно распознать нитрат натрия в сухом виде ? Ответ подтвердите уравнениями р??акции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественная реакция на нитрат анион: 1) 2NaNO3 + H2SO4 ⇒ Na2SO4 + 2HNO3 2) 4HNO3 + Cu ⇒(t) Cu(NO3)2 + 2NO↑(бурый газ) + 2H2O
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