Как можно установить соответствие Расспишите подробно

Геометрия
Как можно установить соответствие Расспишите подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-1), т.к. -7 => парабола вправо Б-3) т.к. a=-1 => ветви параболы вниз В-2), тк +7, то парабола влево смещена (хотя можно просто по точкам рисовать, чтобы убедиться)
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