Как правильно написать "путешествие поездом более комфортное, чем автобусом" по-а??глийски?
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Как правильно написать "путешествие поездом более комфортное, чем автобусом" по-а??глийски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РУССКИЙ Путешествие поездом более комфортное чем автобусом Puteshestviye poyezdom boleye komfortnoye,chem avtobusom. АНГЛИЙСКИЙ train travel more comfortable than the bus .
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