Расставить в правильной последовательности: 1.К концу 17 века в России работало около 30 мануфактур 2.Наряду с гос.мануфактурами в городах начинают создаваться частные предприятия ,чаще всего при участии иностранных купцов. ...

История
Расставить в правильной последовательности: 1.К концу 17 века в России работало около 30 мануфактур 2.Наряду с гос.мануфактурами в городах начинают создаваться частные предприятия ,чаще всего при участии иностранных купцов. 3.Из 300 русских городов только в 200 жили посадские люди,занимавшиеся разнообразным ремеслом 4.Сеть ярмарок начала охватывать всю страну
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Гость:
Сначала 3, потом 4, затем 2, потом 1.
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