Расставить в правильной последовательности: 1.К концу 17 века в России работало около 30 мануфактур 2.Наряду с гос.мануфактурами в городах начинают создаваться частные предприятия ,чаще всего при участии иностранных купцов. ...

История

Расставить в правильной последовательности: 1.К концу 17 века в России работало около 30 мануфактур 2.Наряду с гос.мануфактурами в городах начинают создаваться частные предприятия ,чаще всего при участии иностранных купцов. 3.Из 300 русских городов только в 200 жили посадские люди,занимавшиеся разнообразным ремеслом 4.Сеть ярмарок начала охватывать всю страну

Автор: Гость