Сходства и различия одномембранных и двумембранных клеток
Биология
Сходства и различия одномембранных и двумембранных клеток
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Гость:
Одномембранные органоиды: ЭПС(эндоплазматическая сеть), комплекс Гольджи, лизосома.. двумембранные органоиды: митохондрия, пластиды. немембранные органоиды: рибосома, клеточный центр. Вывод: несмотря на свои чрезвычайно малые размеры , клетка является сложной биосистемой. Типичных клеток не существует, каждая по- своему индивидуальна.
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