Сходства и различия одномембранных и двумембранных клеток

Гость: Гость:

Одномембранные органоиды: ЭПС(эндоплазматическая сеть), комплекс Гольджи, лизосома.. двумембранные органоиды: митохондрия, пластиды. немембранные органоиды: рибосома, клеточный центр. Вывод: несмотря на свои чрезвычайно малые размеры , клетка является сложной биосистемой. Типичных клеток не существует, каждая по- своему индивидуальна.