Найдите число если: 1) 1% : 2; 5; 12; 24; 30; 1) 25% : 4; 8; 10; 10; 50; 3) 50% : 2,5 ; 3,8; 7,6; 10,2; желательно ?? решением

Гость: Гость:

1) 1% - это одна сотая часть числа, следовательно чтобы найти число, нужно часть умножить его на 100. 2*100=200 5*100=500 12*100=1200 24*100=2400 30*100=3000 2) 25% - это одна четвёртая часть числа, следовательно чтобы найти число, нужно часть умножить его на 4. 4*4=16 8*4=32 10*4=40 50*4=200 3) 50% - это одна вторая часть числа, следовательно чтобы найти число, нужно умножить его на 2. 2,5*2=5 3,8*2=7,6 7,6*2=15,2 10,2*2=20,4