Мальчик тянет санки по горизонтальному пути, натягивая привязанную к ним веревку под углом 37 градусов к горизонту с силой 20 Н. Какую работу он произведет, протащив санки на 600 м?

Физика

Мальчик тянет санки по горизонтальному пути, натягивая привязанную к ним веревку под углом 37 градусов к горизонту с силой 20 Н. Какую работу он произведет, протащив санки на 600 м?

Автор: Гость