Как музыка влияет на вашу жизнь

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С самого детства, мы слышим музыку. В дальнейшем каждый выбирает свое направление, свой стиль музыки. Кто то любит рок, кто то поп, джаз, блюз... Это не важно, главное, что это нравится, непосредственно тебе. Музыка поможет тебе радоваться, грустить, переживать и надеется. В моей жизни, музыка влияет на меня положительно