Как музыка влияет на вашу жизнь

Музыка
Как музыка влияет на вашу жизнь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С самого детства, мы слышим музыку. В дальнейшем каждый выбирает свое направление, свой стиль музыки. Кто то любит рок, кто то поп, джаз, блюз... Это не важно, главное, что это нравится, непосредственно тебе. Музыка поможет тебе радоваться, грустить, переживать и надеется. В моей жизни, музыка влияет на меня положительно
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