Как мы определяем, когда нужно писать о, а когда - е после шипящих в окончаниях и в суффиксах прилагательных?

Русский язык

Как мы определяем, когда нужно писать о, а когда - е после шипящих в окончаниях и в суффиксах прилагательных?

Автор: Гость