Как мы определяем, когда нужно писать о, а когда - е после шипящих в окончаниях и в суффиксах прилагательных?
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Как мы определяем, когда нужно писать о, а когда - е после шипящих в окончаниях и в суффиксах прилагательных?
Ответ(ы):
Гость:
После шипящих оконкоии пишется О с ударение Е без ударение
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