Как мы применяем теорему Фалеса в жизни?

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Без знания теоремы Фалеса ты не сможешь решить не одну задачу по геометрии , т.к ты не сможешь найти длину средней линии трапеции и треугольника.Так же без теоремы Фалеса нельзя доказать, что основные тригонометрические функции тождественны у подобных треугольников.