Как мы применяем теорему Фалеса в жизни?

Математика
Как мы применяем теорему Фалеса в жизни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без знания теоремы Фалеса ты не сможешь решить не одну задачу по геометрии , т.к ты не сможешь найти длину средней линии трапеции и треугольника.Так же без теоремы Фалеса нельзя  доказать, что основные тригонометрические функции тождественны у подобных треугольников.
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