Как на протяжении жизни ваших старших родственников менялись ее условия под влия??ием технических новшеств
Обществознание
Как на протяжении жизни ваших старших родственников менялись ее условия под влия??ием технических новшеств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление водопровода и газа в деревнях, проведение современных дорог и освещения улучшили жизнь в сельской местности, где живут мои бабушка и дедушка. Появление телевидения и интернета способствовала развитию решения многих проблем: постройки дет сада и больницы.
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