Как на протяжении жизни ваших старших родственников менялись ее условия под влия??ием технических новшеств

Обществознание
Как на протяжении жизни ваших старших родственников менялись ее условия под влия??ием технических новшеств
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление водопровода и газа в деревнях, проведение современных дорог и освещения улучшили жизнь в сельской местности, где живут мои бабушка и дедушка.  Появление телевидения и интернета способствовала развитию решения многих проблем: постройки дет сада и больницы.
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