Как на протяжении жизни ваших старших родственников менялись ее условия под влия??ием технических новшеств

Гость: Гость:

Появление водопровода и газа в деревнях, проведение современных дорог и освещения улучшили жизнь в сельской местности, где живут мои бабушка и дедушка. Появление телевидения и интернета способствовала развитию решения многих проблем: постройки дет сада и больницы.