Как найти алгебраическое выражения 2x-8y+5y-x при x=0.4 и y=2третих

Алгебра
Как найти алгебраическое выражения 2x-8y+5y-x при x=0.4 и y=2третих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставить вместо в уравнение, вместо х - число 0,4.... а вместо у - число 2третих
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