Как найти количество вещества, если знаешь объемную долю вещества! Помогите пожалуйста, срочно!
Химия
Как найти количество вещества, если знаешь объемную долю вещества! Помогите пожалуйста, срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, так: количество вещества = объемная доля вещества х объем смеси : молярный объём (Vm=22,4 л/моль)
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