Как найти количество вещества, если знаешь объемную долю вещества! Помогите пожалуйста, срочно!

Химия
Как найти количество вещества, если знаешь объемную долю вещества! Помогите пожалуйста, срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, так: количество вещества = объемная доля вещества х объем смеси : молярный объём (Vm=22,4 л/моль)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что понимают под отделкой квартиры
Ответить
Немецкий язык
Переведите пожалуй та на немецкий! Как мне пройти к стадиону? - Идите вдоль по улице, а затем через парк.
Ответить
Английский язык
Срочно пж времени не ту скорее умоляю
Ответить
Математика
Решите уравнения 6х-19=-х-10
Ответить
Алгебра
Упростите выражение (3a-b)2-(3a+b)2
Ответить