Помогите определиь падежи Они охотно летают над лужайками с синими и фиолетовым?? цветами.

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Помогите определиь падежи Они охотно летают над лужайками с синими и фиолетовым?? цветами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летают (над чем?) над лужайками (Творительный падеж)
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