Выпишите падлежащие вместе со сказуемыми - глаголами , обозначающими цвет различных предметов весной , определите время глаголов .укажите ,в чем согласуется сказуемое -глагол с подлежащим . выделите корень в глаголах

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Выпишите падлежащие вместе со сказуемыми - глаголами , обозначающими цвет различных предметов весной , определите время глаголов .укажите ,в чем согласуется сказуемое -глагол с подлежащим . выделите корень в глаголах
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Извините,а где задание которое надо выполнить?
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