Используя карту, назовите регио ы европы и азии. в какой части света они больше по ??азмерам?

География
Используя карту, назовите регио ы европы и азии. в какой части света они больше по ??азмерам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европа: Западная, Северная, Восточная, Южная Европа. Азия: Центральная, Восточная, Юго-восточная, Южная, Юго-западная(Западная) Азия. В Азии регионы больше по размерам.
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