Используя карту, назовите регио ы европы и азии. в какой части света они больше по ??азмерам?
География
Используя карту, назовите регио ы европы и азии. в какой части света они больше по ??азмерам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европа: Западная, Северная, Восточная, Южная Европа. Азия: Центральная, Восточная, Юго-восточная, Южная, Юго-западная(Западная) Азия. В Азии регионы больше по размерам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Сочините стих так чтобы на конце каждой строчке были слова .................. гряда ................звезда ................равнины ..........
Английский язык
. В каком предложении есть ошибка? A) My parents went to the cinema yesterday. B) My classmates like PE lessons. C) My dogs is clever and fun...
Математика
Русский язык