Сочините стих так чтобы на конце каждой строчке были слова .................. гряда ................звезда ................равнины ................вершины
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Сочините стих так чтобы на конце каждой строчке были слова .................. гряда ................звезда ................равнины ................вершины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот передо мной лежит гряда,Как путеводная звездаА рядом с той грядой равнины,А вдалеке видны вершины.
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