Сочините стих так чтобы на конце каждой строчке были слова .................. гряда ................звезда ................равнины ................вершины

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Сочините стих так чтобы на конце каждой строчке были слова .................. гряда ................звезда ................равнины ................вершины

Автор: Гость