Одна верёвка длиной 30 60 м в это в шесть раз больше чем другая какова длина двух вер??вок вместе

Математика
Одна верёвка длиной 30 60 м в это в шесть раз больше чем другая какова длина двух вер??вок вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая верёвка в шесть раз больше , значит вторая в шесть раз меньше: 3060÷6=510 (м)- длина второй верёвки. 3060+510=3570 (м)- длина двух веревок вместе.
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