Одна верёвка длиной 30 60 м в это в шесть раз больше чем другая какова длина двух вер??вок вместе
Математика
Одна верёвка длиной 30 60 м в это в шесть раз больше чем другая какова длина двух вер??вок вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая верёвка в шесть раз больше , значит вторая в шесть раз меньше: 3060÷6=510 (м)- длина второй верёвки. 3060+510=3570 (м)- длина двух веревок вместе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Семиклассник Максим Васючков,чтобы сохранить файл с засекреченными данными "secret" от злоумышленников,заархировал его в программе WinRar.Затем на ...
Алгебра
Английский язык