Наклонная крыша установлена на трех вертикальных опорах, расположенных на одной ??рямой. срадняя опора стоит посереди между малой и большой опорами. высота средней опоры - 3.1 м, высота большой опоры 3.3м. найдите высоту малой ...
Геометрия
Наклонная крыша установлена на трех вертикальных опорах, расположенных на одной ??рямой. срадняя опора стоит посереди между малой и большой опорами. высота средней опоры - 3.1 м, высота большой опоры 3.3м. найдите высоту малой опоры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достаточно нарисовать картинку и всё становится ясно. Крыша и опоры - это прямоугольная трапеция. Малая и большая опора - это основания трапеции. т.е. нужно найти меньшее основание. Средняя опора - это средняя линия трапеции (т.к. в условиях сказано что она находится точно посередине между большой и малой опорами), находим меньшее основание по формуле: b=2m-a, где b-меньшее основание m - ср.линия a- большее оснвоание b=2*3.1-3.3 b=6.2-3.3 b=2.9 Ответ: высота малой опоры 2,9 м.
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