4(x-1)-3(x+2)=6 второй пример: 2(3x-1)-4(2x+3)

Математика
4(x-1)-3(x+2)=6 второй пример: 2(3x-1)-4(2x+3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(x-1)-3(x+2)=6 4x-4-3x-6=6 х-10=6 х=6+10 х=16 Второе не уравнение
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