Как найти неизвестную сторону параллелограмма если его высоты равны 7см и 5см а ст??рона к которой проведена меньшая высота равна 14см
Математика
Как найти неизвестную сторону параллелограмма если его высоты равны 7см и 5см а ст??рона к которой проведена меньшая высота равна 14см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту S = 5*14 = 70 см2. Произведя обратное действие, находим вторую сторону 70 : 7 = 10 см.
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