Как найти неизвестную сторону параллелограмма если его высоты равны 7см и 5см а ст??рона к которой проведена меньшая высота равна 14см

Математика

Как найти неизвестную сторону параллелограмма если его высоты равны 7см и 5см а ст??рона к которой проведена меньшая высота равна 14см

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