Как найти неизвестную сторону параллелограмма если его высоты равны 7см и 5см а ст??рона к которой проведена меньшая высота равна 14см

Математика
Как найти неизвестную сторону параллелограмма если его высоты равны 7см и 5см а ст??рона к которой проведена меньшая высота равна 14см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь параллелограмма  равна произведению его основания   на высоту     S = 5*14 = 70  см2.  Произведя  обратное  действие,  находим  вторую  сторону   70 : 7 = 10  см.
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