Помогите примеры решить столбиком по информатике 1011 + 111 , 1001 - 111, 101 * 1001
Информатика
Помогите примеры решить столбиком по информатике 1011 + 111 , 1001 - 111, 101 * 1001
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) =1122 2)=880 3)=101101
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