Сочинить стихотворение《 богат и могуч наш русский язык》, помогите пожалуйста! или сочинение можно))), заранее спасибо)))
Русский язык
Сочинить стихотворение《 богат и могуч наш русский язык》, помогите пожалуйста! или сочинение можно))), заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эх как богат и могуч наш русский язык! Без языка этого нам будет трудно прожить Не знает ли кто то что наш язык, самый могучий! Мне без него будет скучно и нудно Ой мой язык ты богат и могуч! Вот ну у меня такое было я 5 получила по 5итебальной сестемы
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