Какзовут героя из поэмы кому на руси жить хорошо?
Литература
Какзовут героя из поэмы кому на руси жить хорошо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Героем является русский народ в целом. Вчитайся в названия деревень, из которых собрались мужики искать кому жить хорошо: Знобишино, Неелово, Неурожайка.. . Это собирательные образы для русского народа: голодный, холодный, весь урожай богачи съедают на налоги и не только богачи.. . вот
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