Какзовут героя из поэмы кому на руси жить хорошо?

Литература
Какзовут героя из поэмы кому на руси жить хорошо?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Героем является русский народ в целом. Вчитайся в названия деревень, из которых собрались мужики искать кому жить хорошо: Знобишино, Неелово, Неурожайка.. . Это собирательные образы для русского народа: голодный, холодный, весь урожай богачи съедают на налоги и не только богачи.. . вот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить a3a2 + b4 : b2 + (c2)3 (цифры это степени)
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову ряска
Ответить
Физика
Чем характеризуется экономичность двигателя?
Ответить
География
План описания географического положения материка Африка1) определите как расположен материк относительно экватора тропиков (полярных кругов )и нуле...
Ответить
История
Синквейн: борьба за независимость создание США. Просьба помочь в состовлении
Ответить