Какзовут героя из поэмы кому на руси жить хорошо?

Гость: Гость:

Героем является русский народ в целом. Вчитайся в названия деревень, из которых собрались мужики искать кому жить хорошо: Знобишино, Неелово, Неурожайка.. . Это собирательные образы для русского народа: голодный, холодный, весь урожай богачи съедают на налоги и не только богачи.. . вот