Синквейн: борьба за независимость создание США. Просьба помочь в состовлении

История
Синквейн: борьба за независимость создание США. Просьба помочь в состовлении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война́ за незави́симость США ( англ. American Revolutionary War, American War of Independence), в  американской литературе она чаще называется  Американской революцией[16] ( 1775—1783) — война  Великобритании и  лоялистов (лояльных законному правительству  британской короны) против революционеров  13 британских колоний, которые  провозгласили свою независимость от  Великобритании как самостоятельное союзное государство в  1776 году. Произошли значительные политические и социальные изменения в жизни жителей  Северной Америки, вызванные войной и победой в ней сторонников независимости[16].
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