Синквейн: борьба за независимость создание США. Просьба помочь в состовлении
История
Синквейн: борьба за независимость создание США. Просьба помочь в состовлении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война́ за незави́симость США ( англ. American Revolutionary War, American War of Independence), в американской литературе она чаще называется Американской революцией[16] ( 1775—1783) — война Великобритании и лоялистов (лояльных законному правительству британской короны) против революционеров 13 британских колоний, которые провозгласили свою независимость от Великобритании как самостоятельное союзное государство в 1776 году. Произошли значительные политические и социальные изменения в жизни жителей Северной Америки, вызванные войной и победой в ней сторонников независимости[16].
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