План описания географического положения материка Африка1) определите как расположен материк относительно экватора тропиков (полярных кругов )и нулевого меридиана 2)Найдите крайние точки материка определите их координаты и протя...

География

План описания географического положения материка Африка1) определите как расположен материк относительно экватора тропиков (полярных кругов )и нулевого меридиана 2)Найдите крайние точки материка определите их координаты и протяженность материка в градусах и километрах с севера на юг и с запада на восток3)в каких климатических поясах расположен материк?4)Определите какие океаны и моря омывают материк 5)как расположен материк относительно других материков?............ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО И СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость