Пожалуйста срочно нужно придумать вариант концовки романа "Дубровского" срочно ??ужно любой вариант кратко пж !!!11
Литература
Пожалуйста срочно нужно придумать вариант концовки романа "Дубровского" срочно ??ужно любой вариант кратко пж !!!11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В своём поместье Покровское живёт богатый и знатный барин Кирила Петрович Троекуров. Зная его крутой нрав, его боятся все соседи, кроме бедного помещика Андрея Гавриловича Дубровского, отставного поручика гвардии и бывшего сослуживца Троекурова. Оба они вдовцы. Дубровский имеет сына Владимира, служащего в Петербурге, а у Троекурова есть дочь Маша, живущая с отцом, и Троекуров часто заговаривает о своём желании женить детей.
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