Помогите сделать математику за 5 класс из чисел 31, 42 ,63, 415,702 ,1005, 1110 выберите число к??торое делится на два на пять на десять

Математика

Помогите сделать математику за 5 класс из чисел 31, 42 ,63, 415,702 ,1005, 1110 выберите число к??торое делится на два на пять на десять

Автор: Гость