Помогите сделать математику за 5 класс из чисел 31, 42 ,63, 415,702 ,1005, 1110 выберите число к??торое делится на два на пять на десять

Математика
Помогите сделать математику за 5 класс из чисел 31, 42 ,63, 415,702 ,1005, 1110 выберите число к??торое делится на два на пять на десять
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1110÷2=555 1110÷5=222 1110÷10=111
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