Пожалуйста помогите у меня нет оца только мать и 2 летняя сестра пожалйста помогите по испанскому :(

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Пожалуйста помогите у меня нет оца только мать и 2 летняя сестра пожалйста помогите по испанскому :(
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Гость:
Это ты напиши хорошо тогда и помогу а то писать да лень
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