Как найти НОД числа 16 и 20 и 2
Математика
Как найти НОД числа 16 и 20 и 2
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Гость:
Если применить формулы то получится так... Во вложении ответ.
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