Как найти стороны прямоугольника, если известна только его площадь (45см2)?
Математика
Как найти стороны прямоугольника, если известна только его площадь (45см2)?
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