Как находить валентность?

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Переменную валентность обычно указывают в скобках в условии, а высшую переменную можно узнать по номеру группы ( азот стоит в пятой группе, значит он имеет высшую валентность 5). А постоянную валентность обычно имеют металлы 1-2 А группы, опять же, мы узнаем ее по номеру группы (кальций стоит во второй группе, значит валентность у него 2)