Как находить выколотые точки на графиках?
Алгебра
Как находить выколотые точки на графиках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не помню но по идеи сначало находишь координаты принадлежащие графику а потом подставляешь числа и смотришь чтоб значение игрика входет в этот придел если нет тл точка выколота тоесть не принадлежит графику
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