В каком случае выделится большее количество теплоты - при охлаждении до комнатной температуры полной кастрюли кипятка или при охлаждении до той же температуры наполовину наполненной кастрюли? Ответ обосновать.

Физика
В каком случае выделится большее количество теплоты - при охлаждении до комнатной температуры полной кастрюли кипятка или при охлаждении до той же температуры наполовину наполненной кастрюли? Ответ обосновать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы вероятно догадываетесь о существовании формулы Q=mс(T1-T2) если вы не знаете, что она значит не беда, можете спрашивать меня каждый день, никогда не учите её, она бесполезна, просто перепишите себе это в тетрадь. и добавьте вот такую строчу m1 = 2 * m2 => Q1= 2*Q2 => Q1 > Q2
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