Что значит эта абривиатура в физике , треуголик T o C

Физика
Что значит эта абривиатура в физике , треуголик T o C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот треугольник называется дельтате и означает разность температур.
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