Подчеркни числовые выражения 12:b,14•x=14,17+8,(32-14):5,(a+78)•3,16+x=12

Математика
Подчеркни числовые выражения 12:b,14•x=14,17+8,(32-14):5,(a+78)•3,16+x=12
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Гость:
Это 3ье и 4ое выражение
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