Помогите с этим Установите соответствие, объяснив правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-.

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Помогите с этим Установите соответствие, объяснив правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преинтересная история, престарелый дедушка - высокая степень проявления качества Прибивать к стене, приостановить у обочины - приближение, присоединение Прибрежный парк - пространственная близость Превращать в лягушку - значение приставки пере остальные не знаю
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