(x^2)(x^2+3)+(x^2+2)(x^2-3) (8x-4)(2x+5)+25=4x (4x-2) 5an^2+5bn^2-bn-an+5cn^2-cn
Алгебра
(x^2)(x^2+3)+(x^2+2)(x^2-3) (8x-4)(2x+5)+25=4x (4x-2) 5an^2+5bn^2-bn-an+5cn^2-cn
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x^2) (1+3) + (x^2) (1+2) (1- 3) = 4(x^2) +6(x^2) = 10(x^2) (8x-4)(2x+5)+25- 4x (4x-2) = 2х(4+1) (5-4) + 25 - 4х*2(2х-1) = 10х + 25 -16х +8х = 2х + 25
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