Как написать синквейн на тему економика

Гость: Гость:

Первый пример:Экономика. Мировая, региональная. Изучает, классифицирует, описывает. Наука о ведении народного хозяйства. Капитал. Второй пример:Экономика. Традиционная, смешанная. Исследует, публикует, подтверждает. Хозяйственная деятельность общества. Деньги. Третий пример:Экономика. Долгая, нудная. Идет, обучает, заканчивается. Одна из дисциплин в ВУЗах. Пара.