Расположите местоимения в следующем порядке: притяжательное, личное, неопределённое, отрицательное, возвратное: 1) несколько 2) мой 3) себя 4) они 5) нечего

Русский язык
Расположите местоимения в следующем порядке: притяжательное, личное, неопределённое, отрицательное, возвратное: 1) несколько 2) мой 3) себя 4) они 5) нечего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок: 2, 4, 1, 5, 3.Несколько - неопределённоеМой - притяжательноеСебя - возвратноеОни - личноеНечего - отрицательное Удачи в школе!

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