Запиши частное в виде дробного выражения:3/74;7/81; 5.1/3.4; (18-6.2)/(9/20+0.5)

Гость: Гость:

3/74=0,04 (если округлять до десятой, то будет 0,0, что вообще 0) 7/81=0,1 5.1/3.4=51/34=3/2=1,5 (18-6.2)/(9/20+0.5)=11,8/(9/20+10/20)=11,8/(19/20)=236/19=12,4