1.выразите скорости тел в метрах в секунду 90км/ч и 36 км/ч
Физика
1.выразите скорости тел в метрах в секунду 90км/ч и 36 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90км.ч=90000/3600=25 метров в секунду 36км.ч=36000/3600=10 метров в секунду
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