Сравнение образа Петра первого в поэме медный всадник и полтава

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Пушкин в «Медном всаднике» поднимает проблему взаимоотношений государства и личности. Пётр у Пушкина – деятель, который угадывает потенциальные силы науки и направляет их на решение громадных задач в один из самых высоких и творческих моментов его жизни, когда рождался гениальный замысел создания города «на берегу пустынных волн» Невы. В стилистике «Медного Всадника» отчётливо обозначены два разнородных начала: торжественная ода и смиренная элегия. Это разноречие стиля, стилистическое противоречие вполне отвечало свободному и сложному замыслу Пушкина. Он тяготеет к одической возвышенности там, где звучит тема Петра, и возвращается к элегической задушевности там, где касается темы Евгения. Для Пушкина были одинаково достоверны и деяния Петра Великого, и страдания безвестного Евгения. Пушкину был близок мир Петра, была понятна и дорога мечта «ногою твёрдой стать при море» . Он видел, как перед Петром, «мощным властелином судьбы» , смирялась «побеждённая стихия» . Но Пушкин сознавал, какая дорогая цена была заплачена за это торжество, какой ценой был куплен стройный вид Петербурга. Поэтому в его поэме есть истинная глубина, высокая человечность и суровая правда. Пётр, воплощённый в Медного всадника, видится как «мощный властелин судьбы, а не игралище в её руках» . Утверждая непреклонную волю, вселяя ужас, Медный всадник своим величием опровергает мысли о своём бессилии человека перед лицом рока. Восторженное настроение поэта омрачается думой о «противоречиях существенности» и скорбном уделе «малых сил» ; возникает новый образ Петра: И, обращён к нему спиною В неколебимой тишине, Над возмущённою Невою Стоит с простёртою рукою Кумир на бронзовом коне.