Материальная культура среднего полиолита

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Средний палеолит: 150 000 — 35 000 (100 - 40 тыс. л.?) до н. э. Основной контингент - неандертальцы. В связи с наступлением ледника ухудшился климат, что усилило борьбу за выживание и потому стало мощным толчком для развития человека [когда жизнь бьет ключом по голове - не очень-то разовьешься]. Появились новые орудия труда - рубила, остроконечники, скребла. Зарождение первых религиозных представлений и изобразительного искусства.