Составить сказку о происхождение антонимов
Русский язык
Составить сказку о происхождение антонимов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что было слово холодный а потом он встретил горячую. Они поженились и у них появился ребенок анотоним. Или что то в этом роде
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