СРОЧНО! 20 БАЛЛОВ! Соотнесите функции средств массовой информации и их содержание. 1. информационная 2. идеологическая 3. рекламно-справочная 4. культурно-образовательная А) удовлетворяет запросы по поиску информации о то...

Обществознание
СРОЧНО! 20 БАЛЛОВ! Соотнесите функции средств массовой информации и их содержание. 1. информационная 2. идеологическая 3. рекламно-справочная 4. культурно-образовательная А) удовлетворяет запросы по поиску информации о товарах, услугах, о взаимодействии и объединении людей по различным интересам Б) представляет массовому пользователю актуальную информацию о различных сферах жизни общества В) способствует распространению в обществе культурных ценностей Г) влияет на мировоззрение, ценностные ориентации общества, самосознание людей, их идеалы и стремления
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1 - Б 2 - Г 3 - А 4 - В
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