Было отослано сообщение на 36 килобайт известно что количество символов было 64 символа найти мощность алфавита 7 класс

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Было отослано сообщение на 36 килобайт известно что количество символов было 64 символа найти мощность алфавита 7 класс
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Гость:
По моему надо умножить
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