Синтакстический разбор предложения Какова их первая реакция на опасность?
Русский язык
Синтакстический разбор предложения Какова их первая реакция на опасность?
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Реакция подлежащее какова сказуемое реакция определение их дополнение опасность дополнение
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