. На участке посадили 70 рядов смородины по 15 кустов в ряду, и 90 рядом малины по 12 кустов в ряду. СК - ко кустов всего ягод посадили?

Математика

. На участке посадили 70 рядов смородины по 15 кустов в ряду, и 90 рядом малины по 12 кустов в ряду. СК - ко кустов всего ягод посадили?

Автор: Гость