. На участке посадили 70 рядов смородины по 15 кустов в ряду, и 90 рядом малины по 12 кустов в ряду. СК - ко кустов всего ягод посадили?
Математика
. На участке посадили 70 рядов смородины по 15 кустов в ряду, и 90 рядом малины по 12 кустов в ряду. СК - ко кустов всего ягод посадили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*15=1050 90*12=1080 1050=1080=2130
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